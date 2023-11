La Gazzetta dello Sport: La rincorsa di Djidji

Un nuovo rinforzo per la difesa del Torino? Potrebbe essere Djidji. Il centrale difensivo è stato fuori per questo primo scorcio di stagione, ma il rientro sembra vicino, per la gioia di Ivan Juric, che da sempre lo ritiene una pedina importante. Ne parla "La Gazzetta dello Sport": "La rincorsa di Koffi è partita baciata dal sole dell’estate di San Martino: da qualche giorno è rientrato da Bordeaux, dove ha passato un paio di mesi di riabilitazione insieme alla famiglia dopo l’operazione alla quale si è sottoposto a settembre a Montecarlo. Prima di rimettere piede nella palestra e sul campo del Filadelfia, c’è stato l’abbraccio con Ivan Juric". Continua poi la Rosea: "A stagione in corso, il tecnico ritrova uno dei suoi fedelissimi, un difensore che – e non lo ha mai nascosto – ritiene essere una pedina quasi insostituibile".