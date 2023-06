La Gazzetta dello Sport: “La scatto di Buongiorno: è il suo anno… Toro”

"Alessandro Buongiorno è stato il calciatore rivelazione della stagione del Torino - afferma con forza La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Ha riempito la sua annata di una montagna di cose: l’esplosione tecnica, la fascia da capitano, l’amore della gente del Toro, i nomi dei 31 caduti letti a Superga il 4 maggio, l’ingresso nel giro della Nazionale. In mezzo, ha avuto anche il tempo di laurearsi in Economia". Ieri era il compleanno del canterano granata, festeggiato in azzurro anche se la convocazione in Nations League da parte di Mancini non è arrivata. Ma Buongiorno resta in rampa di lancio e avrà altre occasioni. Conclude il quotidiano: "Ha scalato le gerarchie partendo dal basso, arrivando da molto lontano, dalle squadre del settore giovanile. Ha chiuso una stagione da uomo rivelazione".