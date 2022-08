La Gazzetta dello Sport: “L’attacco è l’arsenale di qualità di Juric”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Tutto all’improvviso - si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - : Miranchuk aveva svolto il suo primo allenamento quarantotto ore prima di scendere in campo nell’ex Brianteo. Non aveva mai giocato con Radonjic e Sanabria, eppure nessuno se n’è accorto. Il tridente meraviglia del Toro ha conquistato Monza con fantasia, personalità, un ampio repertorio di classe". Un feeling naturale. Là davanti poi c'è anche Pellegri. "Ci sarà da divertirsi: l’attacco del nuovo Toro è un arsenale di qualità. Radonjic è stato una furia. Da solo ha creato tredici situazioni pericolose. Quando si parla di Miranchuk si va ben oltre l’intuizione. Juric ha avuto il merito di buttarlo subito nella mischia a due giorni dal suo arrivo. Il suo primo tempo passato a dialogare, fare sponde, servire Radonjic e Sanabria come se giocassero insieme da sempre, supera la tattica e ogni altro tipo di discorso. Al