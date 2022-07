La Gazzetta dello Sport: “Lazaro colpo Toro, Juric fa il pieno di fantasia”

"Lo chiamavano il re scorpione i tifosi del Borussia Monchengladbach - esordisce La Gazzetta dello Sport presentando il nuovo acquisto del Torino, Valentino Lazaro - "Uno di quelli, insomma, che fa divertire i tifosi. Molti addetti ai lavori non esitano ad apostrofarlo come un autentico dribblomane". E' stata un'operazione lampo quella del Toro, "con la formula del prestito con diritto di riscatto concordato a 6 milioni, nell'intesa è entrata anche la compartecipazione dell'Inter al pagamento dell'ingaggio". Lazaro si appresta a diventare il terzo volto nuovo in casa granata: "È un esterno di fascia con una forte propensione offensiva, eredità del suo primo ruolo in età giovanile: esterno d’attacco sulla destra in un 4-2-3-1 prima di spostarsi definitivamente in fascia. E’ un destro naturale, ma può giocare senza difficoltà anche a sinistra".