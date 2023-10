La Gazzetta dello Sport: “Lecce bivio delicato, Juric va all’attacco con il 3-5-2”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza i cambi di formazione che il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha in mente per la sfida odierna. I granata scenderanno in campo a Lecce alle ore 18 contro una formazione che ha iniziato molto bene il campionato e infatti in classifica precede Rodriguez e compagni di 4 punti. Per ritrovare il gol mancato nelle ultime quattro partite l'allenatore granata ha pensato ad un 3-5-2 inedito per la sua gestione e che prevede una coppia d'attacco composta da Sanabria e Pellegri. In difesa si rivede Buongiorno che sarà al centro con ai fianchi Rodriguez e probabilmente Vojvoda. La grossa novità è però anche il centrocampo che potrebbe schierarsi con una linea a 5 comandato da Ricci nel ruolo di playmaker davanti alla difesa e ai suoi fianchi Linetty e Gineitis.