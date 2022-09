La Gazzetta dello Sport: “Linetty c’è, a Napoli torna in regia con Lukic”

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport propone un focus su Karol Linetty. Il centrocampista granata è pronto a tornare al centro del campo affianco a Lukic per la partita di sabato contro il Napoli. I due centrocampisti del Toro dovranno vedersela con dei clienti davvero scomodi come Anguissa, Lobotka e Zielinski. Per questa ragione il fatto che Linetty con la Polonia abbia giocato solamente 45 minuti in due partite fa tirare un sospiro di sollievo a Juric perché significa che ritrova un giocatore più riposato. Lui e Lukic dovranno essere in gran forma per fronteggiare la mediana di Spalletti. Ricci purtroppo non potrà ancora essere del match, almeno non subito dall'inizio dopo che ha saltato le scorse 4 partita per un guaio muscolare percepito nel riscaldamento della gara con l'Atalanta.