La Gazzetta dello Sport: “Linetty trasformato da Juric, ora rivuole la Polonia”

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone un focus su Karol Linetty. Sulle pagine della rosea si legge che la delusione mondiale per il centrocampista ex Sampdoria è stata forte in quanto non si aspettava di rimanere fuori dall'elenco dei convocati della sua Polonia. In questi giorni Linetty si trova a Varsavia dove sta passando gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare a Torino agli ordini di Ivan Juric. Ed è proprio grazie all'allenatore croato che si sta riprendendo il Toro dopo un inizio di avventura in granata deludente. Quest'anno sta firmando il suo completo riscatto e il gol arrivato a Roma nell'ultima partita prima della sosta lo certifica. Juric ha speso in diverse circostanze delle belle parole per Linetty che a partire da gennaio quando ripartirà il campionato vuole riprendersi il suo posto nella Nazionale polacca grazie a delle belle prestazioni con il Toro.