La Gazzetta dello Sport: “L’ora delle staffette, il Toro prepara lo scatto”

Il Torino dopo la pausa dovuta alla Supercoppa è pronto a tronare in campo e il tecnico può valutare le alternative migliori in ogni zona di campo. "L'ora delle staffette: Juric ha alternative in tre ruoli chiave per lo scatto del Toro" è il titolo contenuto nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. "Domani a Cagliari, poi un calendario amico: doppie scelte per mantenere ritmo e qualità" si può leggere tra le pagine del quotidiano sportivo.