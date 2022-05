La Gazzetta dello Sport: “Lukic sa far tutto, così si è preso il Toro”

Le principali pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

La Gazzetta dello Sport quest'oggi pubblica sulle sue colonne un focus dedicato a Sasa Lukic. Si celebra la stagione del serbo che ha messo in scena un campionato di alta qualità come mai gli era capitato da quando è arrivato in Italia. Il numero 10 granata è il calciatore che ha giocato più minuti in Serie A tra tutti i componenti della rosa di Ivan Juric. Il tecnico croato lo ha mandato in campo in 34 partite dall'inizio e una sola volta contro la Lazio è entrato a gara in corso. Sono solo 3 le partite in cui è stato fuori, una per influenza e due per squalifica. Lukic, anche a livello di statistiche, è risultato uno dei migliori nel Torino. Nel conteggio di palloni recuperati, passaggi eseguiti e occasioni create risulta essere sopra la media degli altri centrocampisti della Serie A. Come rivelato dal numero 10 serbo, è stato decisivo nel suo percorso di crescita un dialogo fatto con Juric nel ritiro estivo che gli donò molta determinazione.