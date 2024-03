La Gazzetta dello Sport: “Masina, l’uomo in più”

Arrivato in sordina al Torino, ora Adam Masina è diventato un'importante pedina per Ivan Juric. Quando chiamato in causa l'ex Udinese ha risposto sempre presente all'appello del tecnico croato. "L’allenatore croato lo sta utilizzando sempre nella formazione iniziale, per cui il nostro Adam ha già sommato otto partite consecutive delle quali quattro giocate per intero e tre per oltre 70 minuti. Contro l’Udinese, il difensore mancino ha disputato l’intero match, comportandosi molto bene. Una bella soddisfazione per Masina che all’Udinese si era imposto tra i giocatori cardine fino a quando, fine 2022, si è infortunato al legamento crociato del ginocchio destro".