La Gazzetta dello Sport: “Meno aggressività e più tecnica, la rivoluzione di Juric”

Il Torino nel recente periodo è apparso cambiato e gli ultimi risultati stanno iniziando ad andare per il verso giusto e a dare morale alla squadra. La Gazzetta dello Sport quest'oggi propone un'analisi sulla rivoluzione attuata dal tecnico granata Ivan Juric. Nelle ultime settimane il Toro sta adottando uno stile differente a ciò che si è visto all'inizio dell'avventura dell'allenatore croato sulla panchina granata. Gli arrivi in estate di giocatori come Vlasic, Radonjic e Lazaro hanno portato parecchia qualità all'interno della rosa, è vero che è calata la forza fisica però ora è una squadra più "bella". Il Toro sa inoltre essere meno aggressivo rispetto al passato. La squadra ha dimostrato di saper attendere l'avversario e non insistere sempre con un continuo pressing alto. Un altro reparto che sta migliorando sempre di più la difesa che può contare su elementi come Schuurs e Buongiorno che alzano il muro davanti alla porta di Milinkovic-Savic. Infine anche la linea verde portata da diversi giocatori come Ricci, Pellegri, Zima, Ilkhan, Singo e Karamoh (oltre ai due difensori già citati prima) è sempre più al centro del progetto di questo Toro che può contare sull'entusiasmo di queste nuove leve.