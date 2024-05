La Gazzetta dello Sport: “Milinkovic per la storia”

Le pagine sui principali quotidiani sportivi in edicola

"Ne manca soltanto uno. Per posizionarsi accanto alle stelle, anzi alla stella: domani pomeriggio a Verona, Vanja Milinkovic Savic può raggiungere il record della storia del Torino di clean sheet in un campionato di Serie A a girone unico - si legge - . Il primato è difeso

da (ben) quarantasette anni da Luciano Castellini, passato alla storia granata e non solo come “Il Giaguaro”. Non certo uno qualunque, e ci mancherebbe: il Giaguaro è stato il portiere che ha vinto l’ultimo scudetto del Toro, quello della primavera del 1976 e, senza dubbio, uno dei migliori numeri uno del club".