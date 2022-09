La Gazzetta dello Sport: “Miranchuk e Sanabria, prove di coppia”

In vista del prossimo impegno di campionato in casa del Napoli il tecnico granata Ivan Juric sta lavorando per riproporre dal primo minuto la coppia Sanabria-Miranchuk, rimasti entrambi al Filadelfia ad allenarsi. I due insieme hanno già fatto vedere buonissime cose, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Questi provini vedono Tonny impegnato spesso in coppia con Aleksej Miranchuk, l’altra punta rimasta a Torino (è un nazionale russo, 41 partite con6reti) in quanto si sta riprendendo dalla lesione al bicipite femorale della gamba destra rimediata nel debutto di Monza, caratterizzato da un suo bellissimo gol propiziato proprio da Sanabria. Diciamo allora che i due in questi giorni hanno ripreso a conoscersi e a dialogare fra loro".