La Gazzetta dello Sport: “Miranchuk gol: Espanyol battuto”

Il Torino supera l'Espanyol in amichevole. A decidere la partita è un gol di Miranchuk verso la fine della prima frazione di gioco. Questo il commento de La Gazzetta dello Sport: "I granata debuttano rientrando in albergo con una vittoria per uno a zero, difesa coi denti ma anche con la qualità nell’ultima mezzora quando Juric cambia tutta la formazione e getta nella mischia tutti i ragazzi di una promettente Primavera". Tra i granata, prestazioni molto positive per Schuurs e Buongiorno, ma bene anche Ricci e Lazaro. Nota di merito al match winner Miranchuk: "Il russo si è mosso sempre bene, con intelligenza e ha staccato il colpo della vittoria applaudito anche dagli avversari spagnoli". Nel secondo tempo Juric ha inserito tanti giovani: "Il Toro dei giovani non sfigura affatto, sfodera un futuro di grande interesse e ci mette dentro un grande cuore. Soffrendo quando è necessario, ma pure sfiorando in un paio di circostanze il raddoppio".