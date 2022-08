La Gazzetta dello Sport: “Miranchuk subito in campo contro il Monza”

Il Torino è pronto a scendere in campo per la prima partita del campionato di Serie A 2022/2023. "I quattro colpi degli ultimi dieci giorni in prima fila (Lazaro, Ilkhan, Vlasic e Miranchuk) saranno tutti disponibili, occhio alle sorprese in cantiere - si legge tra le pagine de La Gazzetta dello Sport - . La prima interessa il russo Miranchuk, in pole per interpretare il ruolo di trequartista di centrodestra". Linetty partirà titolare a centrocampo, visto un problemino dell'ultima ora di Lukic. Sta invece per debuttare da titolare in Serie A Adopo.