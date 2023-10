La Gazzetta dello Sport: “Modulo, testa e giocatori. Juric rimodella il Toro”

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone un approfondimento sulle novità portate da Ivan Juric. L'allenatore del Torino dopo un inizio un po' zoppicante ha cercato di portare delle novità nel piano tattico della sua squadra e sabato contro il Lecce sono arrivati tre punti molto importanti. A centrocampo è stato messo da parte Ilic che non si è messo particolarmente in luce in questo periodo e sono stati lanciati Linetty e Gineitis assieme a Ricci che hanno fornito una grande prova. La novità principale però sono state le due punte dal primo minuto, che rappresenta quasi un inedito per il Toro di Juric. Pellegri e Sanabria hanno giocato insieme cercando di muoversi molto per non dare punti di riferimento ed è un esperimento che andrà riprovato anche quando tornerà Zapata al 100% della forma. Queste novità sono servite per ricompattare il gruppo dopo quattro partite senza fare gol e cinque senza vincere. L'unione di squadra è infatti necessaria per uscire da questo periodo di difficoltà.