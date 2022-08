La Gazzetta dello Sport: “Monza senza festa, è già un gran Torino”

Il Torino a Monza ha saputo fare la differenza, raccogliendo i primi tre punti. "La differenza l'ha fatta la qualità e la migliore organizzazione di gioco granata - analizza La Gazzetta dello Sport - E, soprattutto, l’infermabile Radonjic, che ci ha messo lo zampino al tramonto del primo round per il vantaggio di Miranchuk, che dopo il triangolo col serbo e Sanaria, è andato in buca con un delicato tocco d’esterno. Miglior debutto non poteva sognare". E poi il bis: "Alla fine il raddoppio è stato meritato, anche se è arrivato da una s virgolato in rinvio di Carboni appena entrato. Ricci, bravissimo in interdizione e regia, ha pescato l’angolo lontano dove Sanabria si è esibito in una rovesciata capolavoro rischiando di sfracellarsi contro il palo". Arrivano infine i complimenti di Juric, contento di una bella prestazione in una settimana complessa. Promosso anche Rodriguez: "Fascia da capitano al braccio, impeccabile su Petagna: vince nettamente il duello".