La Gazzetta dello Sport: “Monza-Toro da urlo”

Il Torino stasera affronterà il Monza di Raffaele Palladino. Lo affronterà con qualche consapevolezza in più, forte degli ultimi risultati positivi e di un cambio modulo che finalmente sembra esaltare le caratteristiche dei giocatori in campo. Uno tra questi è Tonny Sanabria. Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna ha parlato proprio dell'attaccante paraguaiano: "Nel triennio di governo torinista di Ivan Juric, Tonny Sanabria rappresenta la quintessenza del Torino. Ogni qual volta si è acceso il suo talento, i granata hanno aperto il gas. Questa sera Juric vorrà infilare la terza vittoria consecutiva in Serie A per confermare la crescita progressiva avviata da una ventina di giorni e per continuare la risalita verso le posizioni della classifica che si affacciano su una finestra europea".