La Gazzetta dello Sport: “Napoli-Torino in due mosse”

"In queste ultime ore che precedono il big match dell’ottava giornata, l’allenatore croato è stato più... martellante del solito" scrive La Gazzetta dello Sport. Il Toro prepara una gabbia anti Kvaratskhelia: "I granata di fascia destra, più i due mediani centrali, cercheranno anzitutto di limitare i rifornimenti. E in una fase successiva, qualora Kvara avesse ricevuto palla, ecco che sarebbe il laterale alto di Juric, ipotizziamo Singo (potrebbe essere anche Lazaro), a opporsi in prima istanza alla punta azzurra. Sapendo di avere alle spalle, pronto al raddoppio, il difensore di centro-destra". E proprio qui c'è un nodo da sciogliere: chi sceglierà Juric? La prima opzione è Djidji, "il francese conosce i tempi dell’anticipo, spesso è riuscito a non far girare l’avversario che riceve palla spalle alla porta. E poi Juric lo considera un titolare a tutti gli effetti, di lui si fida". Seconda opzione Schuurs, che "trasloca sulla destra, dove è stato già impiegato, anche se lui predilige l’altra posizione. Stavolta lo spostamento sarebbe comunque stimolante perché fermare il georgiano vorrebbe dire fare un bel passo verso un risultato positivo". Al centro a questo punto uno tra Buongiorno, Djidji e Zima.