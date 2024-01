La Gazzetta dello Sport: “Nel 2024 Juric vuole la crescita di Vlasic per volare”

La Gazzetta dello Sport quest'oggi propone un approfondimento su Nikola Vlasic. Il trequartista del Torino nel 2024 deve rilanciarsi ed essere più costante perché, come si legge sul quotidiano, Juric ha bisogno della sua qualità tra le linee e il nuovo modulo che varia da un 3-4-1-2 ad un 3-5-2 è disegnato anche per l'ex West Ham affinché riesca a sprigionare la sua qualità mettendosi al servizio della coppia d'attacco formata da Sanabria e Zapata. Vlasic deve quindi dare quel tocco di fantasia in più per aiutare la fase offensiva del Toro con quel suo genio visto solo a sprazzi nel 2023. La fiducia dell'allenatore nei confronti del trequartista classe 1997 non è mai mancata e adesso deve ripagarla con gol e assist. Anche dalla crescita del croato numero 16 passerà molto dei miglioramenti offensivi del Torino che fin qui ha segnato solo 15 gol dopo 18 giornate, troppo poco per una squadra che ambisce in alto.