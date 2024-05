La Gazzetta dello Sport: “Niente vacanze per Schuurs, vuole tornare presto al Toro”

La Gazzetta dello Sport quest'oggi propone un approfondimento su Perr Schuurs che dallo scorso 21 ottobre è fermo ai box a causa della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che gli ha fatto finire anzitempo la stagione. In quel match contro l'Inter il difensore olandese ha subito un brutto infortunio che ha costretto Juric e il suo staff a fare a meno di uno dei migliori difensori presenti in rosa. Ora l'ex Ajax è però vicino al rientro ed è desideroso di tornare presto sul terreno di gioco mentre sta procedendo con i lavori di riabilitazione per un pieno recupero. In questi pochi giorni di vacanza Schuurs continuerà infatti a lavorare seguendo i programmi fornitigli dallo staff medico e il suo obiettivo è presentarsi già pronto per il raduno di luglio e poi scendere in campo per il ritiro di Pinzolo. Il difensore classe 1999 potrebbe essere così il primo acquisto del nuovo Torino e questa sua determinazione ha fatto molto piacere alla società.