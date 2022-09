La Gazzetta dello Sport: “Numeri da grande per Buongiorno, ci pensa pure Mancini”

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone un focus su Alessandro Buongiorno, difensore del Torino. Il numero 4 granata ha iniziato alla grande la stagione e primeggia in alcune statistiche nonostante abbia saltato la prima gara a Monza per squalifica e perdere una partita su un totale di 6 giornate ha il suo peso a livello statistico. Buongiorno è addirittura il primo difensore in Serie A per palloni intercettati al pari di Fazio della Salernitana. Si trova poi anche in top 6 nelle classifiche dei duelli aerei vinti e delle respinte di testa. Questi dati evidenziano ancora di più la crescita mostrata fin qui dal classe 1999 in questo campionato. Juric lo ha fin qui preferito nella posizione di centrale della sua difesa a 3 e non come braccetto di sinistra, altro ruolo nel quale i tifosi del Toro si sono abituati a vederlo giocare. Con questi numeri è ovvio che anche il CT della Nazionale Roberto Mancini lo stia seguendo con molta attenzione. Il sogno azzurro nei prossimi mesi potrà diventare realtà anche per Alessandro Buongiorno.