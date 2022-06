La Gazzetta dello Sport: “Operazione Pellegri, mossa per il riscatto”

"Addio a Belotti, avanti con Pellegri" esordisce nell'edizione odierna La Gazzetta dello Sport, analizzando le parole di Davide Vagnati a Sky in cui ha ammesso che il Gallo stia valutando opzioni diverse. "I silenzi del capitano sono stati letti in società nella prospettiva più logica: la voglia di cambiare maglia per cercare una nuova avventura". E quindi anche il Toro inizia a valutare le proprie di opzioni. In primis il riscatto di Pietro Pellegri: "La punta della nostra Under 21 è stata apprezzata dal tecnico Ivan Juric, nonostante qualche contrattempo di natura fisica all’inizio. Acqua passata, ora che sta bene Pellegri ha dimostrato in maglia azzurra di avere qualità da grande attaccante. E allora il Toro sta cercando di portarselo definitivamente a casa".