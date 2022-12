La Gazzetta dello Sport: “Pellegri cuore Toro, in Spagna può essere al massimo”

"Pietro Pellegri è tornato - scrive La Gazzetta dello Sport - Il rientro di Pellegri riempie gli spogliatoi del Filadelfia di ottimismo. Arriva un mese dopo quello sfortunato infortunio alla caviglia sinistra al primo scatto a Bologna. E a tre giorni dalla partenza per il ritiro in Spagna". Ieri la squadra ha svolto l'ultimo allenamento della settimana al Filadelfia, ora la domenica sarà di riposo. Pellegri si è unito al gruppo già venerdì affinché le sue condizioni venissero testate, da sabato ha ricominciato a lavorare effettivamente con i compagni. "La caviglia sinistra non presenta più problematiche, non ha più fastidio e anche l’edema osseo nato in conseguenza della distorsione nei primi secondi della partita del 6 novembre al Dall’Ara è stato assorbito" prosegue il quotidiano. Ora Pellegri mette nel mirino la Spagna, dopo aver ottimizzato il periodo di sosta senza concedersi giorni di vacanza per ritrovare la condizione: "Juric in Spagna si troverà un Pellegri in versione da... Toro"