La Gazzetta dello Sport: “Pellegri in fiducia in vista della prima di Serie A”

Pietro Pellegri è riuscito a segnare il terzo gol del Torino nella sfida di Coppa Italia contro il Palermo. L'esultanza in stile Karate Kid ha un significato particolare come riportato da La Gazzetta dello Sport. Il centravanti granata ha dedicato questa rete a suo nonno che non sta bene e questo gesto di sensibilità testimonia la bontà d'animo del ragazzo che ha ammesso: "Anziani e bambini mi inteneriscono, sono un tipo sensibile. Non sono un duro". Pellegri vuole trovare continuità in zona gol partendo già dall'esordio in Serie A di sabato contro il Monza in trasferta. C'è fiducia da parte dell'attaccante classe 2001 che spera che la vittoria in Coppa Italia possa essere stata utile per dare la carica a tutto l'ambiente e per riuscire a centrare gli obiettivi posti assieme alla società per questa nuova stagione 2022/23.