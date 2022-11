La Gazzetta dello Sport: “Pellegri, recupero lampo”

Dall'infermeria granata arrivano buone notizie, Pellegri ha smaltito l'infortunio che lo aveva costretto a lasciare il campo dopo pochi secondi a Bologna ed è arruolabile per la sfida contro la Sampdoria, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Ivan Juric è andato a letto ieri con una buona notizia: il provino svolto, durante l’allenamento di rifinitura della sera, da Pietro Pellegri ha dato un ottimo esito. Sono scomparsi i segni della lieve e sfortunata distorsione alla caviglia sinistra rimediata a Bologna al primo scatto. Pellegri non ha più alcun dolore, lunedì gli esami avevano già certificato che si tratta solo di una distorsione senza alcun interessamento dei legamenti. [...] Tutto questo lo pone in pole per guidare, tra qualche ora, l’attacco del Toro alla Sampdoria".