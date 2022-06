La Gazzetta dello Sport: “Pellegri-Sanabria nuova coppia gol”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

"Anche l'ultimo chilometro è stato brillantemente percorso. Adesso c'è l'autografo" scrive La Gazzetta dello Sport, parlando di quello che sarà il presente granata di Pietro Pellegri. "Sette giorni fa era arrivato l’accordo completo tra il direttore tecnico granata Davide Vagnati, lo stesso Pellegri assistito dall’agente Beppe Riso e il Monaco" prosegue il quotidiano, ora sarebbe arrivata anche la firma sul contratto. Si attende quindi solo l'ufficialità da parte del Torino e la presentazione del giocatore. Il riscatto, a 5 milioni di euro più bonus, ha portato Pellegri sotto la Mole a titolo definitivo, con il Monaco a cui spetta una percentuale su una futura rivendita. Secondo la Gazzetta l'accordo sarebbe sulla base di un triennale, con scadenza nel 2025. Ora Pellegri farà coppia con Sanabria per il nuovo attacco granata del futuro, in cui probabilmente non figurerà Andrea Belotti.