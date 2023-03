La Gazzetta dello Sport: “Per Juric Buongiorno è diventato un uomo cardine”

"Alessandro Buongiorno torna oggi a lavorare al Fila dopo la prima convocazione in Nazionale della sua carriera - si legge su La Gazzetta dello Sport - . Non c’è stato il debutto in maglia azzurra, e nemmeno l’emozione della panchina, però la chiamata di Roberto Mancini rappresenta comunque un’altra tappa della crescita costante di questo difensore fatto in casa, sempre più guida morale dello spogliatoio granata. Adesso con l’ultima parte di stagione da fare al meglio Buongiorno sarà senz’altro concentrato sul campionato, che poi è l’unica via per ritornare in azzurro nelle prossime convocazioni che riguarderanno la fase finale di Nations League. La chiamata del centrale granata sembrava legata a un eventuale cambio di sistema difensivo da parte di Mancini. Poi invece abbiamo scoperto che il c.t. è andato avanti con la difesa a quattro e a quel punto è parso chiaro che questa investitura azzurra sia dipesa dal rendimento