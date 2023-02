La Gazzetta dello Sport: “Pioli-Juric, partita a scacchi”

La partita di stasera a San Siro metterà di fronte due squadre, il Milan e il Torino, che stanno vivendo due momenti opposti, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Seda una parte ci sarà un Milan ferito, dall’altra è atteso a San Siro l’arrivo di un Toro euforico. Che gode di ottima salute dopo aver conquistato il settimo posto in classifica in virtù della convincente vittoria sull’Udinese. Granata con il morale alto e le energie ricaricate. Nei due precedenti stagionali contro Pioli sono state due vittorie: la prima, a Torino, in campionato, la seconda più recente a San Siro nell’ottavo di finale di Coppa Italia. «Mi aspetto una partita molto simile a quella di Coppa Italia – riflette Juric -, come ha detto Pioli con un Milan schierato con la difesa a tre. Sarà una gara del tutto diversa da quella con l’Udinese: ci sarà molto pressing, molto meno tempo per poter giocare. Loro corrono tantissimo, sarà una partita ricca di duelli uno contro uno: ci saranno grande dinamismo, intensità e poco tempo da perdere»".