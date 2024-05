La Gazzetta dello Sport: “Più Toro per l’Europa”

"Più Toro per l'Europa. Carica dal centro, Juric chiede i gol a Tameze e Ilic. - Titola così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport nella pagina dedicata al Torino, e poi continua - Adrien è ancora a secco, Ivan ha segnato due reti. Il tecnico vuole di più dai due ex del Verona per la corsa all'ottavo posto. Stagione finita per Vlasic, a rischio anche l'Europeo"