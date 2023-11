La Gazzetta dello Sport: “Potenza e qualità, Toro all’assalto del Sassuolo”

"Torino contro Sassuolo può avere diverse chiavi di lettura, ma non mancheranno di certo potenza e qualità negli uomini d'attacco - scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Duvan Zapata e Andrea Pinamonti, la forza. Antonio Sanabria e Domenico Berardi, la classe". Prosegue il quotidiano: "Nelle intenzioni di Ivan Juric, Zapata dovrà essere l’apriscatole per una difesa molto fisica come quella del Sassuolo". E infine sula funzione di Sanabria: "La qualità tecnica di Sanabria — non una prima punta—fa sì che la sua utilità venga evidenziata nel legare il gioco, nel poter godere di maggior libertà senza avere, da unica punta, tutti i difensori nella sua zona. Tecnica, tattica e sacrificio sono le qualità che Juric cerca nel paraguaiano e quando le tre doti si combinano, la squadra viaggia meglio anche in attacco".