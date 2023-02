La Gazzetta dello Sport: “Profumo d’Europa. Un lampo di Karamoh vale il 7° posto”

La Gazzetta dello Sport questa mattina analizza le prospettive future del Torino in seguito alla vittoria nel match contro l'Udinese. I granata con questi tre punti sono riusciti a sorpassare in classifica proprio i friulani e aggiudicandosi il settimo posto. Il Toro alimenta così il sogno europeo che potrebbe materializzarsi se la Coppa Italia fosse vinta da una squadra già qualificata alle manifestazioni internazionali. Questo sogno è da coltivare con cura perché anche se non arrivasse questo obiettivo il Toro sarebbe comunque cresciuto in prospettiva dopo aver disputato un girone di ritorno con delle ambizioni. Il gol decisivo per la vittoria granata contro l'Udinese è stato siglato da Karamoh. La rosea sottolinea la crescita dell'ex Inter e Parma che dopo aver passato due anni a rincorrere una rete ne ha realizzate due in cinque giorni tra campionato e Coppa Italia.