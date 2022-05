La Gazzetta dello Sport: “Punto fermo Singo, tra i più impiegati del Torino”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Nonostante la giovane età, Wilfried Singo è stato uno dei punti fermi del Torino di Juric in questa stagione, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "L’allenatore granata l’ha mandato in campo per 32 volte dall’inizio lasciandocelo sino al 90’ in 15partite e in altre 15 gare lo ha utilizzato almeno un’ora. Solo tre volte l’ivoriano è subentrato dalla panchina. Siamo insomma sui livelli di impiego di un Bremer, di un Lukic: i pilastri di questo Toro. Tre i gol firmati, quattro gli assist, e gli altri dati statistici forniti da Opta documentano i progressi fatti con la cura Juric. Specialmente in fase offensiva. Giocare sulla fascia in un centrocampo a quattro come quello di Juric obbliga a un costante andirivieni: anche la copertura, le chiusure, devono essere puntuali. Beh, l’ivoriano ha saputo esprimersi su alti livelli pure nella fase difensiva, fermando degli esterni del calibro di un Perisic o di un Leao, di un Theo Hernandez, per fare qualche esempio".