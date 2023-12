La Gazzetta dello Sport: “Questo è un Toro d’acciaio”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna del quotidiano si parla della situazione del Toro in vista della prossima gara, in casa contro l'Udinese: "Otto partite su dieci in Serie A senza aver subito gol, meglio hanno fatto solo Radice e Bersellini: 10 gare. Il segreto è che tutta la squadra partecipa alla fase difensiva: si parte da Zapata, Sanabria e Vlasic. Contro l'Udinese sabato Bellanova sarà squalificato. Juric nei prossimi giorni dovrà scegliere quello che probabilmente sarà l'unico dubbio di formazione: sarà dunque ballottaggio tra l'esperto Lazaro e il giovane Soppy."