La Gazzetta dello Sport: “Quinta miglior difesa, Juric ha costruito un muro”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport questa mattina viene dedicato ampio spazio ad un approfondimento sulla difesa del Torino. In ben sette partite su quindici di questa Serie A i granata sono riusciti a mantenere inviolata la porta di Vanja, un dato ottimo e che in Italia è battuto solo da Sommer dell'Inter e da Szczesny della Juventus. I sedici gol subiti in queste quindici giornate rendono la difesa di Juric la quinta migliore di tutto il campionato (al pari della Lazio). Solamente Inter (7), Juventus (9), Bologna (12) e Monza (14) hanno concesso agli avversari meno gol di quanto fatto dal Toro fino a questo punto della stagione. Per Juric questo dato fa ben sperare in vista del proseguimento dell'annata, il tecnico croato ha costruito un muro con i suoi difensori più affidabili come Ricardo Rodriguez che oggi porta la fascia al braccio e Alessandro Buongiorno, colui che per tutti è capitan futuro.