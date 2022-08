La Gazzetta dello Sport: “Radonjic dà spettacolo, amore granata a prima vista”

"Se fossimo stati a teatro, si sarebbe parlato di una prima da applausi. Nel caldo sabato sera torinese l’applausometro per Nemanja Radonjic è andato letteralmente fuori giri - scrive La Gazzetta dello Sport, presentando il serbo - Perché, alla fine di novanta minuti pieni zeppi di accelerazioni, giocate, doppi passi, due gol (il primo annullato), e anche una dedica polemica alla squadra arbitrale, c’era uno stadio Olimpico tutto in piedi ad applaudirlo e a cantare il suo nome". Radonjic si è fatto scoprire dai tifosi granata contro il Palermo, ma già in Austria aveva saputo mettersi in luce: "Il serbo ha vissuto un ritiro da protagonista, chiudendolo con il titolo di capocannoniere delle amichevoli". Ora, proverà a ripetersi contro il Monza, per dare la sua impronta anche all'inizio di campionato del Torino.