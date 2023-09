La Gazzetta dello Sport: “Radonjic decisivo con una giocata straordinaria”

"Perla di Radonjic ed è festa granata, il Genoa si inchina. Il numero 10 decide la gara con una giocata straordinaria al 94' ".Così la Gazzetta dello Sport commenta il gol allo scadere di Nemanja Radonjic, che ha regalato al Torino i primi 3 punti della sua stagione, per la felicità di mister Juric, che commenta: "sono segnali che devono essere una forza per noi, dal punto di vista umano i miei ragazzi meritano 10. Ho visto la squadra sul pezzo e i cambi hanno dato una marcia in più. Non siamo stati brillanti perché il Genoa si è chiuso tanto, ma ha giocato solo il Toro". La Gazzetta riporta anche le parole di Radonjic al termine del match: "Io sono fatto così, provo sempre il colpo ad effetto. Sono molto felice perché abbiamo portato a casa la prima vittoria in campionato. Tento sempre l'uno contro uno. Alle volte passo, altre volte no. Stavolta finalmente è andata".