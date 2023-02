La Gazzetta dello Sport: “Radonjic e Linetty cercano il rilancio”

La Gazzetta dello Sport si concentra su Linetty e Radonjic, probabili protagonisti della serata di lunedì contro la Cremonese. Così sul polacco: "“Lino” ha vissuto un girone di andata molto più regolare e continuo rispetto a Radonjic: a un certo punto dell’autunno è stato pure inserito tra le sorprese positive del Toro, fino a regalarsi la gioia del gol a metà novembre in casa della Roma prima della sosta del campionato. Da gennaio Juric ha ravvisato in lui una leggera flessione, e lo ha pure spiegato pubblicamente alla vigilia di Milan-Torino. A San Siro gli ha preferito la giovanissima coppia Gineitis-Adopo, ma le quotazioni di Karol adesso sono in risalita. L’esperienza e il suo dinamismo saranno preziosi per aiutare a costruire nuovi e solidi equilibri in regia. E il soldatino Linetty non vede l’ora". E così invece sul serbo: " “Rado” è stato uno degli uomini da copertina della prima parte della stagione, protagonista di un ottimo avvio che ha raccolto apprezzamenti diffusi: in breve tempo, si è guadagnato l’etichetta di calciatore sorpresa dell’ottima partenza del Toro tra agosto e settembre. In inverno è subentrato un leggero calo di forma e la conseguente flessione nelle prestazioni. In questi giorni sta spingendo sull’acceleratore per convincere Juric a dargli una nuova occasione lunedì. In mezzo a Vlasic e Miranchuk, due dei pilastri dell’attacco di Juric, avanza la sua candidatura ed inserirsi come la variabile che aggiunge velocità e fantasia".