La Gazzetta dello Sport: “Radonjic e Vlasic, accelerazione e potenza”

"E' proprio una trequarti di nobiltà - si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - . Che infiamma i sogni del Torino, spinge Juric in prima classe nei piani alti del campionato. È la grande bellezza del sabato di Cremona, sulla scia di un trend apparso sulla scena con chiarezza sin dai primi passi della stagione: con gli acquisti di Radonjic e di Vlasic i granata hanno fatto un grosso salto di qualità in attacco. Si muovono insieme come se giocassero in coppia da una vita, hanno introdotto qualità e classe che il Toro non aveva con tale purezza nello scorso campionato, hanno sensibilmente innalzato l’indice di pericolosità offensiva". Entrambi i giocatori del Torino allo Zini hanno raccolto il loro primo gol in Serie A, premio meritato a una doppia prestazione di spessore.