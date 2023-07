La Gazzetta dello Sport: “Radonjic scalda i motori, si allena anche in vacanza”

"Il primo anno italiano di Radonjic è stato un buon biglietto di presentazione: il bilancio definitivo è stato di 4 gol e 3 assist. Spicca soprattutto quella svolta nelle prestazioni avuta in primavera, che riempie ancora gli occhi dei tifosi del Toro. Le premesse ci sono dunque tutte: Rado ha ripreso a sudare e a correre. La strada per rientrare al Filadelfia non è così lontana, ma i pensieri volano già veloci: il fulmine del Toro è già partito per vivere un secondo anno da protagonista". Così La Gazzetta dello Sport sulla situazione di Radonjic, che continua ad allenarsi e a preparare la prossima stagione, anche da solo: "Radonjic è tornato ad allenarsi. Prima di salutarsi con il Torino, al tramonto della precedente stagione, aveva ricevuto una tabella di allenamento preritiro da parte dello staff dei preparatori atletici granata, guidato dal professore Paolo Barbero. Ora le vacanze sono agli sgoccioli, è tempo di ricominciare a sudare. Si è concesso una ventina di giorni in giro per le spiagge d’Europa, è poi rientrato a Belgrado, infine nuova capatina al mare. Ha riabbracciato la famiglia e ha riaperto la porta della palestra: ogni giorno svolge un allenamento graduale e specifico per recuperare il tono muscolare quel tanto che basta per ripartire subito forte il 10 luglio, il giorno del raduno al Fila".