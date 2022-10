La Gazzetta dello Sport: “Ricci è pronto a guidare il Toro nel derby”

Il focus odierno dedicato al Torino de La Gazzetta dello Sport riguarda il centrocampista granata Samuele Ricci, il quale ha recuperato dal problema al muscolo soleo e, dopo i minuti giocati nel finale del match contro l'Empoli, ora si candida per un posto da titolare a centrocampo per il derby. Queste le parole della rosea a tal proposito: "Ricci si sente pronto a riprendere il suo ruolo di guida. Con la sagacia di un veterano e con la forza di volontà richiesta dall’allenatore croato, ben felice di riflettere sul rientro dal 1’ del dinamico toscano. Ricci pone una candidatura forte al posto da titolare di fianco a Lukic con Linetty pronto a subentrare. L'ex Empoli ha evitato le partite della flessione: è l’unico granata ancora imbattuto... E si è autorizzati a pensare che se il Toro avesse goduto del suo costante apporto, avrebbe potuto produrre un rendimento superiore sia in fase di costruzione che in fase di recupero palla".