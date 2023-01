La Gazzetta dello Sport: “Ricci e Sanabria che show, il Toro è sempre vivo”

La Gazzetta dello Sport quest'oggi tratta della rimonta di ieri del Torino sul campo dell'Empoli. I granata sono stati in grado di recuperare e di acciuffare negli ultimi minuti un pareggio dopo che erano stati sotto di due reti. I gol per il Toro sono stati realizzati da Ricci e Sanabria a poco più di tre minuti di distanza. Il centrocampista classe 2001, nelle pagelle della rosea, si prende 7,5 e il titolo di migliore in campo nel Toro. L'attaccante paraguaiano si prende invece un 7 frutto dei duelli vinti oltre che per la rete finale. Non mancano le insufficienze con Milinkovic-Savic, Bayeye, Linetty e Vlasic che ricevono un 5,5. Addirittura Seck e Radonjic si prendono solamente un 5.