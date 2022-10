La Gazzetta dello Sport: “Ricci e Vojvoda spingono per una maglia da titolare”

Questa mattina La Gazzetta dello Sport scrive riguardo i molti ballottaggi che ci sono in casa Torino in vista del derby di sabato alle 18 contro la Juventus. L'allenatore granata Ivan Juric può contare sulla disponibilità di tutta la rosa per la prima volta in stagione. L'infermeria si è svuotata e per ultimi sono stati recuperati due elementi importanti per questo Toro come Samuele Ricci e Mergim Vojvoda, che ora vogliono riprendersi anche una maglia da titolare. Il tecnico croato dovrà infatti scegliere la formazione che scenderà in campo contro i bianconeri tenendo conto di molti ballottaggi che stanno emergendo nelle ultime ore. Ricci vuole scalzare Linetty in mediana mentre Vojvoda punta a riprendersi il posto sulla fascia sinistra, fin qui occupato da Lazaro. Infine è sfida aperta anche tra Buongiorno e Schuurs al centro della difesa e tra Pellegri e Sanabria nel ruolo di centravanti.