La Gazzetta dello Sport: “Ricci il perfezionista: vuole migliorare ancora”

Uno dei pregi di Samuele Ricci, oltre alle indiscusse doti tecniche, è la consapevolezza di avere ancora grandi margini di miglioramento, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Un maratoneta, certo, visto che in queste tre giornate iniziali si è segnalato come il sesto giocatore della Serie A per chilometri percorsi. Ma pure un perfezionista, caratteristica che lo avvicina molto a Ivan Juric, un altro che sta lì a spaccare il capello in quattro in ogni giocata dei suoi. Samuele Ricci a chi gli faceva i complimenti per la prestazione di Cremona, un’altra prova positiva di questo suo avvio lanciato, ha risposto con una smorfia di insoddisfazione. «La squadra ha risposto bene e ha ben figurato contro un avversario che ci ha imitato negli atteggiamenti e nell’aggressività. Quanto a me non sono completamente appagato, ho sbagliato troppi passaggi. A centrocampo bisogna essere precisi, l’azione deve filare veloce»".