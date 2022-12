La Gazzetta dello Sport: “Ricci prende il volo”

La Gazzetta dello Sport si focalizza su Samuele Ricci: "Il Torino ha senz’altro aiutato la sua scalata anche perché Juric con i ventenni ci sa fare. Così il nostro Samu è diventato rapidamente faro e capitano della Under 21. Poi da protagonista nel Toro, il ct Mancini lo ha gratificato con due presenze in azzurro. Una maturazione che deve proseguire, ma che già promette di portarlo a breve in pianta stabile nel gruppo della nazionale maggiore. "Beh quell’approdo dipende in massima parte da ciò che si fa nel campionato, perciò sono ben concentrato sul percorso del Toro". Non si può certo sospettare che si sia montato la testa... ". E ancora: "Per Samuele Ricci questo 2022 che oggi giunge al tramonto è stato davvero il classico anno (solare) da incorniciare. Il capitano della Under 21 è approdato in Piemonte da Empoli alla fine del mercato invernale. Il mese di febbraio lo ha perciò vissuto da “alunno” nel senso che Juric gli ha trasmesso le indispensabili nozioni necessarie all’ambientamento in mezzo al campo. Poi da marzo Ricci ha spiccato il volo. Giovane, forte, in costante ascesa: è già un elemento importante della squadra".