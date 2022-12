La Gazzetta dello Sport: “Ricci recuperato, Gemello e Lukic sono disponibili”

Oltre che per il rientro a Torino di Vlasic, il tecnico granata Ivan Juric può sorridere anche per le notizie provenienti dall'infermeria, come riportato sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport: "Samuele Ricci è tornato ad allenarsi con i compagni. Juric ha trovato un bel regalo sotto l’albero di Natale: ieri, alla ripresa degli allenamenti, il centrocampista pisano si è ripresentano in buona forma. [...] Accanto a Ricci, ieri in campo hanno lavorato anche Gemello e Lukic. Il serbo ha smaltito l’influenza che gli ha fatto saltare l’amichevole con la Cremonese".