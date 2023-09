La Gazzetta dello Sport: “Ricci risorsa fondamentale in Salernitana-Torino”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Il Torino si prepara alla quarta gara di questo campionato 2023/2024: domani, 18 settembre, i granata affronteranno alle 18:30 la Salernitana. Per Ivan Juric, è necessario schierare la formazione migliore: a partire dal centrocampo, in cui Samuele Ricci sembra essere la colonna portante del reparto. Al suo fianco, uno tra i candidati, Linetty, Ilic e Tameze. “La peculiarità è che ciascuno dei mediani può fare coppia con gli altri tre, senza che il rendimento della squadra ne risenta. Diciamo che si tratta di giocatori equivalenti pur in presenza di qualità diverse ma complementari”, scrive la Gazzetta dello Sport.