La Gazzetta dello Sport: “Ricci, torna il regista: il Toro lancia la rincorsa”

La Gazzetta dello Sport dedica nell'edizione odierna un approfondimento a Samuele Ricci, al rientro dalla squalifica. "Samu torna bello tosto e arrabbiato in quel di Udine, tappa molto importante per i destini del Toro che si sente (e giustamente) ancora in corsa per un piazzamento che porta in Europa" esordisce il quotidiano. Ricci va verso la titolarità con uno tra Linetty e Gineitis al suo fianco: "Ricci si assumerà in prima persona la responsabilità di dirigere l’orchestra granata. Ha già dimostrato di possedere le qualità che servono, sia sul piano tecnico che su quello caratteriale: di sicuro il delicato compito non lo spaventa". Conclude La Gazzetta dello Sport: "Il calendario propone prima del derby tre match di media difficoltà. Dopo l’Udinese ci saranno Monza ed Empoli: è un ciclo che può ridare slancio ai granata. Al Fila se ne rendono conto tutti, in primis un combattente come Samu".