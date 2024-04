La Gazzetta dello Sport: “Ricci va alla Scala e sfida Calhanoglu”

"Samuele Ricci è pronto a planare nel cuore del Toro all’ora di pranzo di una domenica che, per il popolo nerazzurro, sarà memorabile - scrive La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna - Sarà un momento fondamentale anche per il cammino dei granata: prima delle cinque tappe della volatona finale del campionato per tentare di rendere ancora vivo il traguardo europeo". Proseguendo su Ricci: "Il suo ritorno è una manna dal cielo. Ha dimostrato nell'ultimo periodo segnali di una crescita importante. Quando c'è Ricci, il Toro gioca decisamente meglio". L'ex Empoli sfiderà Calhanoglu: "Confronto tra regie: Ricci contro l'architetto dell'Inter tricolore, Calhanoglu, uno dei più brillanti registi nel contesto europeo. Al suo regista Juric chiede di illuminare la manovra, alzare la qualità, per servire meglio e di più gli attaccanti".