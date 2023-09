La Gazzetta dello Sport: “Riecco Sanabria”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

L'infortunio di Sanabria è ormai superato. L'attaccante ha dovuto saltare buona parte della sfida contro il Milan e il match interno contro il Genoa a causa di un guaio fisico. Ora però è tutto rientrato e il popolo granata attende con trepidazione il tandem Zapata-Sanabria. Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla proprio di questa possibile soluzione tattica. "Adesso che Sanabria c'è e che che Zapata ha nelle gambe una settimana di lavoro in più (la condizione atletica è segnalata in crescendo), Juric può affondare il colpo. Quale? Quello che sta progettando da un paio di settimane, le cui prove generali le ha avviate nei giorni scorsi. L'idea che stuzzica il tecnico è vedere un Toro con il doppio centravanti, in un 3-4-1-2 che permetterebbe di avviare un restyling offensivo senza snaturare i principi del suo calcio".